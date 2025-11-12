Kim Shantal descubre la conspiración de Manola y Adame en La Granja VIP: “Creen que soy tonta”

Una plática en el maquilladero bastó para que Kim Shantal encendiera las alarmas. Su radar no falló y, en una noche donde las estrategias flotaban en el aire, terminó por descubrir lo que muchos ya sospechaban, que Alfredo Adame y Manola Díez están moviendo sus fichas con sigilo, pero no lo suficiente como para engañar a todos.

¿Qué descubrió Kim Shantal sobre la alianza entre Manola y Adame?

La alianza repentina entre Manola Díez y Alfredo Adame fue el detonante. Para Kim, el cambio de actitud fue evidente. Después de una conversación emocional con Manola, donde hablaron con franqueza sobre la dinámica de La Granja VIP, Kim pensó que habían conectado desde un lugar auténtico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de ver a Manola actuar en dirección contraria y pasar horas al lado de Eleazar Gómez y Adame, justo en el mismo día en que se discutían estrategias clave.

Esa contradicción no pasó desapercibida para Kim, quien de inmediato expresó su incomodidad a sus aliadas. Para ella, el hecho de que Manola critique a Adame y luego termine en su equipo es una falta de coherencia y, más allá de eso, una jugada de doble cara que le resulta inaceptable. Su molestia creció cuando Manola intentó suavizar su comportamiento con frases ambiguas que, según Kim, solo confirmaron la manipulación.

¿Cuál fue la reacción de Kim ante la estrategia de Manola y Alfredo Adame?

Kim no se quedó callada. Desde su punto de vista, Manola y Adame creen que pueden controlarla, subestimando su inteligencia y capacidad de observación. Ante esto, se mostró firme al afirmar que no permitirá que la utilicen ni será parte de un equipo que no comparte sus principios.

Junto con Lis Vega y La Bea, Kim comenzó a delinear un contrapeso para que los capitanes de las próximas semanas no queden del lado del bloque liderado por Adame. La conversación dejó en claro que, aunque cada quien está jugando desde sus afectos y lealtades, también están dispuestas a moverse estratégicamente para no dejarse arrastrar por decisiones que no les convienen . Además, considerar algo muy triste que se aprovechen del corazón y la necesidad de Manola para usarla a su favor, porque realmente no la están cuidando.

Los ánimos en La Granja VIP están al límite y los movimientos de cada participante están siendo observados con lupa.

