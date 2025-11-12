La Granja VIP: Fabiola Campomanes bateó a Eleazar y Adame, pero hizo un pacto de salvación con este granjero

En La Granja VIP las estrategias cambian con cada día que pasa, pero hay decisiones que marcan el rumbo del juego. Fabiola Campomanes dejó claro que no está dispuesta a seguir a quienes ya intentaron perjudicarla y, aunque reafirmó que juega sola, en las últimas horas concretó un acuerdo clave con un granjero que podría salvarla si llega a subir a la placa de nominación.

¿Por qué Fabiola rechazó al grupo de Eleazar y Adame?

En medio de las tensiones crecientes en La Granja VIP, Eleazar Gómez y Alfredo Adame intentaron sumar a Fabiola a su bloque, el mismo que buscan consolidar con Manola Díez. La actriz escuchó su propuesta, pero fue contundente al afirmar que no quiere aliarse con quienes ya intentaron perjudicarla. Adame no tomó bien el rechazo, y desde entonces se ha mostrado distante con ella, lo que no pasó desapercibido por Fabiola ni por sus compañeros. De hecho, Kim Shantal fue testigo del momento en que Fabiola lo bateó, pues elevó la voz adrede para dejar claro su punto.

A partir de ahí, Fabiola se ha mostrado más alerta y anticipa que los votos en su contra podrían subir. Por eso, decidió hablar con Sergio Mayer Mori, con quien ha construido un lazo de confianza desde el inicio del programa.

¿Qué pacto de salvación hizo Fabiola con Sergio Mayer Mori?

Mientras cuidaban el Huerto, Fabiola y Sergio hablaron con franqueza sobre el juego. Él le explicó que su estrategia inicial, centrada en ganarle la salvación a Eleazar, ya no es viable, pero le aseguró que, si llega a salvarse, la persona que elegirá para proteger será ella. Fabiola agradeció su lealtad y le dejó claro que solo hay dos personas por las que ella se la jugaría, Sergio y Lis Vega.

Ambos coincidieron en que la tensión en la casa se siente más fuerte, y que el grupo de Adame está presionando para subir a Fabiola a la placa . Pero ella no se inmuta. Dice que vino a jugar y divertirse, y que si el público la apoya, seguirá en el juego. Si no, se irá tranquila, al saber que fue congruente con su forma de ser.

