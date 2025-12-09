Kim Shantal balconea a Eleazar Gómez y Alfredo Adame porque los escuchó haciendo estrategia. “Son bien malos para secretear”
El “Team Cacaraqueo” dijo que se siente “paz” desde que Adal Ramones advirtió a Eleazar Gómez hacer provocaciones a otros granjeros.
Durante las labores del día en La Granja VIP, el “Team Cacaraqueo” se tomó un ratito para relajarse y chismear. Kim Shantal se preguntó “por qué seré yo la que más odian”, y El Patrón celebró que ella no se deje. Mira su momento de convivencia.