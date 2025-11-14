“Que se vayan a la fregada”: Kim Shantal está cansada de los “miedosos” y “falsos” de La Granja VIP

Los roces y conflictos en La Granja VIP siguen a la orden del día, y cada vez son más evidentes las caretas de algunos de los granjeros. Algo que la misma Kim Shantal ha notado y que no ha dudado en resaltar ante las cámaras del 24/7 tras su pelea con Manola Díez .

Kim Shantal dice que no es de “ratitos”

Minutos después del pleito entre ambas , mientras realizaba sus labores y aprovechando que estaba solamente ella ante las cámaras, Kim decidió enviar un contundente mensaje hacia aquellas personas que no han sido honestas, señalándolas de “miedosas” y “falsas”, al no tener el valor de decir las cosas de frente.

“El pedo con esta gente es que son tan miedosos y falsos que para echar madres se tienen que ir a una esquina para hablar mal de uno”, dijo tajantemente. “Y yo no, yo lo hago en la cara. Y yo puedo decir y todo y miren, se les hace así”, dijo.

Además de señalar que no todos son derechos, Kim también reconoció estar cansada de esas actitudes y que ella no es de “ratitos”, y sobre todo, que si alguien le cae mal, no hay vuelta atrás. “ Ahora sí que se vayan a la fregada . Porque yo no soy de un ratito sí y un ratito no”, exclamó visiblemente molesta. “Conmigo es bien y ya cuando me cagas, me cagas”, concluyó.

¿Por qué se pelearon Kim Shantal y Manola Díez?

Fue tras realizar una dinámica, en la que Kim resultó ganadora, cuando se dio la pelea entre ambas. La situación se puso tensa ya que las dos se hicieron de gritos. Incluso, Kim calificó a Díez de “llorona”, y también le reclamó que pese haberla defendido de Alfredo Adame , decidiera aliarse con él.

El intercambio de palabras entre ellas no cesaba, por lo que algunos granjeros tuvieron que intervenir para poder calmarlas. Por lo cual, tras este ríspido encuentro, Kim Shantal decidió desahogarse ante las cámaras del reality.

