Kim Shantal hace tregua con Alfredo Adame en La Granja VIP y estalla por la pelea con Manola Díez

Este 13 de noviembre ha sido uno de los días más intensos en La Granja VIP. Todo ya que además de la tensión que existe entre los participantes por los resultados de la quinta asamblea de nominación, hubo dos fuertes encontronazos que dejaron a todos atónitos, incluyendo la pelea a gritos de Manola Díez y Kim Shantal.

Y es que a pesar de que el conflicto comenzó solo con ellas, terminó involucrando a Alfredo Adame. Por lo que ella no quiso quedarse con la sensación de que estaba molesto por lo que pasó y lo buscó inmediatamente para explicarle las cosas, en especial lo que mencionó referente a que había quienes decían cosas negativas sobre él.

"Tú sabes que yo te respeto, pero ya me tiene hasta acá. No sabes todas las veces que la escuché hablar mal de ti y pues también me canso" inició diciendo. Asimismo, Kim le explicó a Adame que este pleito con Manola escaló porque considera, no tiene necesidad de soportar groserías si ella ha tratado de ser amigable en La Granja VIP.

"No tengo por qué estar aguantándola cuando he sido la única persona que la ha defendido, que aboga por ella, yo nunca la he nominado, como para que ella se ponga así conmigo", apuntó molesta la también enemiga declarada de Eleazar Gómez.

Alfredo Adame se sincera con Kim Shantal y le demuestra su amistad

Con una extraña tranquilidad, el "Golden Boy" trató de tranquilizar a Kim y le aseguró que no se sintió atacado en ningún momento durante su pelea con Manola Díez. Y por si fuera poco, refrendo la inesperada unión que han construido en los últimos días, recordándole que el hecho de que esté en el equipo de Eleazar, no significa que quiera perjudicarla.

"Yo contigo todo el amor, el cariño y sin broncas de nada. Te lo digo, el que yo esté apoyándolos no es motivo de pleito con nadie. Hago lo que siento y no me compro pleitos ajenos. En el momento en el que lo necesites, también vas a tener mi apoyo", fue la frase con la que Alfredo Adame y Kim Shantal hicieron tregua y dejaron claro que trataran de conservar su amistad sin importar los pleitos que surjan en La Granja VIP.