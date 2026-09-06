La Bebeshita y Kunno se despiden de las redes previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada: ya les quitaron los celulares

A unas horas del gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, los famosos que formarán parte de la competencia comenzaron a despedirse de sus seguidores, pues están a punto de vivir uno de los cambios más importantes de esta experiencia: quedarse sin sus celulares y desconectarse por completo de las redes sociales. La Bebeshita y Kunno aprovecharon sus últimos momentos conectados para compartir mensajes con su público, pedirles su apoyo y prepararse para dejar atrás, al menos temporalmente, su actividad en redes.

La Bebeshita y Kunno se despiden antes de entrar a La Granja VIP

La llegada del aislamiento marca el inicio de una dinámica completamente diferente para los participantes. Después de estar acostumbrados a documentar su día a día, interactuar con sus seguidores y conocer lo que ocurre en internet, tendrán que dejar todo eso atrás para concentrarse en la convivencia dentro de la granja. La Bebeshita fue una de las famosas que compartió este momento con sus seguidores. La participante llega a La Granja VIP 2 con experiencia en televisión y una personalidad que seguramente dará de qué hablar durante la competencia.

Kunno también se encuentra entre los famosos que están por desconectarse del exterior. El creador de contenido ha generado expectativa incluso antes del estreno por algunas de sus declaraciones sobre sus compañeros, por lo que ahora sus seguidores tendrán que esperar para descubrir cómo será su comportamiento una vez que comience oficialmente el encierro.

¿Qué pasa cuando los famosos se quedan sin redes?

Uno de los atractivos de esta dinámica es que los participantes no podrán saber de primera mano qué está diciendo el público sobre ellos mientras permanezcan dentro de la competencia. Sin comentarios, tendencias, mensajes ni la posibilidad de revisar sus propias redes, tanto La Bebeshita como Kunno tendrán que enfrentarse a la convivencia sin conocer la percepción que están generando afuera. Por ahora, ambos aprovecharon sus últimos momentos de conexión para pedir el respaldo de sus seguidores y dejar claro que comienza una etapa completamente distinta para ellos.

La segunda temporada de La Granja VIP se estrena el día de hoy domingo 6 de septiembre a las 8:00 de la noche por Azteca UNO, mientras que el público también podrá seguir la convivencia a través de Disney+. Así, el momento de despedirse de las redes llegó para los famosos. A partir de ahora, serán sus decisiones, alianzas, enfrentamientos y desempeño dentro de la granja los que hablarán por ellos.

