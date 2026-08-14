¿Kunno tiene novia? La VERDAD sobre su vida sentimental y nombre real del tiktoker y quinto Granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

En el ámbito de los influencers, pocas personas tienen la capacidad para llamar la atención y generar expectativa como Kunno. Este viernes 14 de agosto fue revelado como el quinto Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y han resurgido algunas de las preguntas más populares sobre él, entre ellas si tiene pareja. Hace casi un año sorprendió a todos al anunciar que tenía novia pero, ¿cómo es actualmente su vida sentimental?

¿Kunno tiene novia? Esto se sabe

Guillermo Kunno Martínez (nombre real del creador de contenido) siempre ha hablado abiertamente sobre su vida personal, pero más de una vez ha sorprendido con sus declaraciones. En septiembre de 2025 dejó impactados a sus seguidores al anunciar que tenía una novia formal; se trataba de Mariana Casanova, con quien mantenía una amistad desde hacía años atrás.

En sus primeros videos juntos como pareja se mostraban muy románticos y quedaba claro que sí tenían una relación. Posteriormente, en un encuentro con los medios aseguró que las cosas estaban "fluyendo" entre ellos, pero no dijo que se tratara de una relación de noviazgo tradicional ni exclusiva. Actualmente todavía graban videos juntos y muestran una amistad, pero no queda claro si son pareja.

Hace unos meses el influencer declaró que tenía novio y se trataba de un joven menor que él, pero que al mismo tiempo mantenía una relación abierta. En ninguno de los dos casos mencionó nombres ni dio pistas de quiénes podría tratarse.

Kunno había mantenido una relación de más de 4 años con Luis Ruelas; su vínculo se mostraba abiertamente en redes sociales e incluso hacían trends de parejas juntos. El año pasado se aseguró en redes sociales que la relación había terminado entre mayo y julio. Anteriormente, su relación más famosa había sido con un cantante conocido como El Santi.

También se le ha relacionado constantemente con diversos influencers y personalidades, entre ellos César Daniel.