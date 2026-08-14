ÚLTIMA HORA: Revelan al QUINTO GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

Esta mañana en Venga La Alegría se hizo oficial la revelación el quinto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, quien es nada más y nada menos que el reconocido influencer mexicano Guillermo Kunno, mejor conocido como “Kunno” o “Papi Kunno” en redes sociales. El destacado creador de contenido se suma a la granja en donde el público verá su versión más real y cómo será su participación y convivencia dentro del reality.

Es importante mencionar que previo a que se diera a conocer esta gran noticia, Kunno compartió en su cuenta de instagram un video con creadores de contenido en donde tuvo la experiencia de hacer labores propias de una granja, por lo que ya no le es ajena la actividad de esta.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La espera terminó, La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio este próximo domingo 06 de septiembre será el estreno del reality más esperado por todos. La transmisión será a través de la señal televisiva de Azteca UNO aunque también podrás disfrutarla por streaming en Disney +, por su puesto desde la comodidad de tu hogar y el dispositivo que más prefieras.

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta el momento los granjeros revelados de manera oficial para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor” y Kunno. Es importante que te mantengas al tanto de nuestro sitio web, actives las notificaciones y nos sigas en redes sociales para ser de las primeras personas en enterarte del nombre del sexto o sexta granjera revelada.

¿Quién será el conductor de La Granja VIP Segunda Temporada?

No cabe duda de que en un buen reality siempre debe estar al mando una gran voz y carisma, que transmita al público la mejor de las emociones, es por eso que en esta ocasión llega nuevamente a la pantalla chica Adal Ramones, quien tomará la batuta en cada programa en vivo así como en el Domingo de Eliminación siendo el Conductor de La Granja VIP. Por su parte, Kristal Silva será la Co Conductora. Respecto al panel de críticos, las personas encargadas de emitir sus opiniones sobre todo lo que suceda entre los granjeros será Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, quienes no tendrán miedo de decir la verdad, aciertos y desaciertos que se cometan.