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La Asamblea: Kevyn “Bicolor” señala a Pascal por “tratarlo con violencia” y ahora teme por sus compañeros

Kevyn “Bicolor” se quitó el pañuelo y se le fue a la yugular a Pascal. Kevyn le pide que no sea violento, ¿qué fue lo que respondió Pascal en la primera Asamblea?

La cosa se puso muy tensa entre Kevyn Contreras “Bicolor” y Pascal Nadaud. Todo parece que una rivalidad acaba de surgir en La Asamblea de La Granja VIP, pues el comediante asegura que Pascal ha sido muy duro con él y teme por la seguridad de sus compañeros.

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