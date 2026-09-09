La Asamblea: Kevyn “Bicolor” señala a Pascal por “tratarlo con violencia” y ahora teme por sus compañeros
Kevyn “Bicolor” se quitó el pañuelo y se le fue a la yugular a Pascal. Kevyn le pide que no sea violento, ¿qué fue lo que respondió Pascal en la primera Asamblea?
La cosa se puso muy tensa entre Kevyn Contreras “Bicolor” y Pascal Nadaud. Todo parece que una rivalidad acaba de surgir en La Asamblea de La Granja VIP, pues el comediante asegura que Pascal ha sido muy duro con él y teme por la seguridad de sus compañeros.