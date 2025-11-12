La Bea reconoce la estrategia de Eleazar Gómez en La Granja VIP: “Sí ha estado jugando bien”

Aunque todo parece indicar que Eleazar Gómez no es bien visto al interior de La Granja VIP, el resultado de su estrategia desde que inició el reality show ha sido digno de elogios y en esta ocasión, La Bea ha sido la más reciente celebridad en admitirlo.

"Ya sacó a dos": La Bea admite que Eleazar lo ha hecho bien

En una conversación de La Bea con su compañera Kim Shantal, Eleazar Gómez fue uno de los temas que trataron debido a que tenían incertidumbre sobre a quiénes nominarían en la asamblea de mañana.

Si bien ambas coincidieron en que ya no le prestarían tanta atención como antes, la comediante aprovechó el momento para confesarle a la influencer que, tras haberlo observado, "sí ha estado jugando bien".

Aunque Kim pensaba que hablaba al esfuerzo del nominado en cuanto a las actividades diarias en La Granja VIP, la comediante le aclaró que ella se refería a lo concerniente al juego y que si lo pensaba bien, "ya sacó a dos (Carolina Ross y Jawy Méndez)".

La Bea reconoció la efectividad de su estrategia, ya que el punto del juego es "ir sacando gente" y afirmó que a ella le está costando más trabajo, ya que ha estado anteponiendo el afecto que siente por algunos de sus compañeros, a lo que Kim le expresó que ella se está "yendo más por hechos" y le reveló que tiene dos prospectos en la mira para nominar el día de mañana en la asamblea.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez, así como al elegido por el público para acompañar a Kike Mayagoitia en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

