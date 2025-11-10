Qué es La Asamblea en La Granja VIP: te explicamos cómo funciona La Traición y El Legado

Para nadie es un secreto que La Granja VIP es el reality show del momento y es muy probable que hayas visto algunos clips de las divertidas dinámicas y la controversia que se genera al momento de una Asamblea. Por ello, te explicamos qué hacen los granjeros en ese evento, así como los demás días de la semana.

Lo primero que tienes que saber es que el término La Asamblea corresponde al día que los participantes se nominan entre sí y esto es rigurosamente todos los miércoles durante el Programa En Vivo. Lo más interesante y que seguro te encantará cuando lo veas con tus propios ojos es que este proceso se lleva a cabo frente a frente.

Todos los granjeros deben nombrar a la persona que quieren nominar y, además, enumerarle los motivos por los que desea hacerlo. Es aquí donde se han generado numerosos videos virales por lo emocionante que suele ser que los granjeros se digan sus "verdades" en la cara.

De esa manera y una vez que todos concluyen con los requerimientos, los dos participantes con más votos son quienes quedan nominados automáticamente. Después, es el propio público el encargado de salvarlos, o bien, eliminarlos.

Qué es La Traición en La Granja VIP

Se trata de algo nunca antes visto, ya que los concursantes tienen la oportunidad de traicionar a sus compañeros y hay un día especial para ello. Esto ocurre todos los viernes en el Programa En Vivo, donde la persona que ganó La Salvación adquiere el derecho de salvar a uno de los nominados.

Sin embargo, no todo es tan lindo como parece, ya que al momento en el que quita del cuadro a alguien, debe nominar automáticamente a otro granjero. Eso fue lo que pasó con Jawy Méndez y Eleazar Gómez en la última eliminación.

Qué es El Legado en La Granja VIP

Otro de los términos más comunes que verás en el programa es El Legado, que se refiere a nada más y nada menos a lo que deja como herencia, por decirlo de alguna manera, el participante que fue eliminado en la última ocasión.

Aquel granjero que tuvo menos votos del público un domingo y debió abandonar la competencia, tiene el poder de nominar a una persona para la siguiente semana; esta se sumará a los nominados en La Asamblea. Algo así como una venganza por haber sido sacado de La Granja.

Días de la semana en La Granja VIP

Hay otras dinámicas que también debes tener en el radar porque todas son igual de importantes que las anteriores: