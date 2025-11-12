Los granjeros critican la falta de empatía de Eleazar: “No quería que se fuera Lolita porque le movía sus planes”

La inesperada salida de Lolita Cortés de La Granja VIP continúa provocando reacciones al interior del reality show y una conversación entre 'El Patrón' Alberto del Río, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea dejó ver que Eleazar Gómez sigue siendo mal visto por los granjeros.

La falta de sensibilidad de Eleazar Gómez

Los cuatro granjeros aprovecharon una conversación unas horas antes del duelo para hablar del reciente comportamiento de Eleazar Gómez, el cual se ha mostrado mucho más protector de Manola Díez ante la salida de Lolita Cortés y la eliminación de Jawy Méndez el domingo pasado.

'El Patrón' fue el primero en señalar que el actor no está actuando con sinceridad, debido a que recordó que Lola le había pedido previamente a Eleazar que no la salvara cuando estaba en el cuadro de nominados con el fin de salir de La Granja VIP y atender su salud mental, hecho que fue menospreciado por Gómez porque se "movía de sus planes".

Como La Bea desconocía este hecho, Teo y Kim compartieron sus versiones de la historia, las cuales prácticamente coincidían con lo dicho por Alberto del Río, quien señaló la incongruencia de Eleazar de "quererla mucho", pero finalmente ver por sus propios intereses.

Cuando la comediante apuntó que el nominado, al final del día, no salvó a Lola, Kim le hizo ver que no tuvo de otra, debido a la decisión del entonces Capataz, Sergio Mayer Mori, de que Cortés no pudiera participar en el desafío de salvación, por lo que Eleazar "se frustró" y se vio obligado a salvar a Manola cuando no era su primera elección.

Finalmente, César Doroteo les expresó la decepción de Lolita Cortés por el comportamiento de Eleazar, pues dijo que "pensaba que era su niño, porque lo conocía desde chiquito... y se dio cuenta que no".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez, así como al elegido por el público para acompañar a Kike Mayagoitia en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

