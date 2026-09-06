La Bebeshita: cuál es el nivel de estudios de la participante de La Granja VIP Segunda Temporada

La Bebeshita es una de las participantes que buscará conquistar al público durante la segunda temporada de La Granja VIP, reality en el que Daniela Alexis Barceló Trillo volverá a poner a prueba su personalidad y experiencia frente a las cámaras. Pero más allá de su trayectoria en televisión, una de las preguntas que han surgido alrededor de la famosa es qué estudió y cuál es realmente su nivel de preparación académica.

¿Cuál es el nivel de estudios de La Bebeshita?

Aunque durante años circularon perfiles que señalaban que La Bebeshita no contaba con estudios profesionales, la propia Daniela Alexis ha hablado sobre su preparación y aclaró que sí cuenta con formación relacionada con el mundo de la televisión y la comunicación. La participante de La Granja VIP Segunda Temporada tomó clases de conducción en el CEFAT, el Centro de Formación de TV Azteca, donde recibió preparación para desempeñarse frente a las cámaras.

Además, La Bebeshita reveló que cuenta con un diplomado en Comunicación, por lo que su preparación no se limita únicamente a la experiencia que ha adquirido dentro de los diferentes programas en los que ha participado.

La preparación de La Bebeshita para la televisión

La formación de Daniela Alexis estuvo relacionada principalmente con su interés por desarrollarse en los medios de comunicación. De acuerdo con sus propias declaraciones, incluso recordó que Linet Puente fue su maestra de conducción en el CEFAT. Su trayectoria profesional comenzó a tomar fuerza después de su participación en Enamorándonos, programa que la convirtió en una figura conocida de la televisión mexicana. Posteriormente, ha formado parte de distintos realities y espacios de entretenimiento, entre ellos MasterChef Celebrity México, Los 50 y La Casa de los Famosos. También fue conductora de Venga la Alegría Fin de semana.

Por ello, aunque no se le identifica públicamente con una licenciatura universitaria, sí cuenta con preparación especializada para la conducción y con un diplomado relacionado con la comunicación. Ahora, La Bebeshita llega a La Granja VIP Segunda Temporada con varios años de experiencia frente a las cámaras, algo que podría convertirse en una de sus principales herramientas durante el reality.