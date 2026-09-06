La Bebeshita está a punto de enfrentarse a un nuevo reto en La Granja VIP Segunda Temporada, pero antes de comenzar esta experiencia también ha hablado de aquello que más le preocupa de la convivencia con el resto de los participantes. Durante una intervención en Venga la Alegría, la influencer protagonizó un divertido momento al lanzar una frase de doble sentido en la que aseguró que esperaba que “se la metieran por debajo del colchón”, provocando risas por la picardía de su comentario. Sin embargo, detrás de sus ocurrencias también hay algunos temores sobre lo que podría encontrarse dentro de la competencia.

Las personalidades fuertes son uno de sus mayores temores en La Granja VIP

La Bebeshita hace una atrevida confesión previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y desata las risas de los conductores|Venga La Alegría

La Bebeshita reconoció que uno de los aspectos que más le inquietan de La Granja VIP 2 son las personalidades fuertes que tendrá que enfrentar durante la convivencia. Compartir las 24 horas con otros famosos puede generar diferencias de opiniones, discusiones y momentos incómodos, especialmente cuando cada participante tiene una personalidad marcada. Para ella, adaptarse a esa dinámica será uno de los principales desafíos.

A esto se suma otro miedo que conocen bien las figuras que participan en realities: la funa en redes sociales. La posibilidad de que alguna de sus acciones o comentarios sean malinterpretados por el público y terminen generando críticas también forma parte de sus preocupaciones. Por ello, aunque llega con su característico sentido del humor y dispuesta a vivir la experiencia, sabe que tendrá que cuidar la manera en la que se desenvuelve frente a sus compañeros y ante las cámaras.

La Bebeshita extrañará a su puerquito Albóndiga

Entre las cosas que La Bebeshita tendrá que dejar temporalmente fuera de la granja está una de sus mayores compañías: Albóndiga, su puerquito. La participante ha dejado ver el cariño que siente por su mascota, por lo que separarse de él será otro de los aspectos que podría hacerle más difícil el aislamiento y la convivencia dentro del reality.

Así, La Bebeshita está por comenzar una experiencia que combina emoción y nervios: tendrá que convivir con personalidades más caóticas durante la temporada, enfrentarse al juicio del público y permanecer alejada de su querido Albóndiga.

