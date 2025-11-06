Alfredo Adame y “El Patrón” echan chispas en la Asamblea de La Granja VIP: “No pienso jugar tu juego”

Alberto del Río "El Patrón" nominó a Alfredo Adame en este miércoles de Asamblea en La Granja VIP y le dedicó un duro mensaje que de inmediato reavivó la áspera discusión que ambos granjeros sostuvieron la mañana de este 05 de noviembre... ¡llovieron chispas y acusaciones en el fogatero!

¿Cómo fue la nominación entre "El Patrón" y Alfredo Adame en la Asamblea de La Granja VIP?

A la señal de Adal Ramones, "El Patrón" subió al podio y no se la pensó ni un segundo para convocar a Alfredo Adame: ¡votó por él para subirlo a la placa de nominados y aprovechó para decirle todas sus verdades a la cara!

"Por todas las razones correctas y especialmente porque pienso dejar morir esto aquí contigo porque no pienso seguir tu juego. Eres una persona que inmediatamente amenazas con golpear a la gente aunque en el fondo sabes que no pudieras hacer absolutamente nada contra alguien como Alberto del Río, pero especialmente porque no te importa cuánto dañes cambiando la verdad por la mentira, girando la ficción con la realidad sin importarte si afectas a personas solamente por tener un foco de atención. Va a ser un privilegio y un placer que te vengas y te unas allá conmigo y ser yo el que te saque de esta Granja", dijo el atleta.

La réplica de Alfredo Adame no fue menos intensa, pues incluso le advirtió a "El Patrón" que el conflicto podría escalar si se le provoca:

"En las últimas 3 semanas he escuchado 5 o 6 ocasiones de tu parte que me vas a tirar 3 dientes, eso no va a suceder porque primero te reviento el hocico antes de que me toques la cara. Lo de hoy no lo inicié yo y no cambié la verdad, si no te preparaste para eso pues es tu problema", expresó el llamado "Golden boy".

En medio de los posicionamientos de este 05 de noviembre, sin duda este fue el más explosivo de todos: ¡lo de Adame y "El Patrón" ya es algo más que una simple rivalidad y las cosas parece que no se calmarán hasta que uno de ellos salga!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: