Alfredo Adame y Eleazar Gómez critican pláticas “vacías” en La Granja VIP... ¡prefieren dormir!

Alfredo Adame y Eleazar Gómez están cada vez más distanciados de sus compañeros en La Granja VIP por una razón muy sencilla: ¡opinaron que las charlas entre las celebridades ya comenzaron a volverse aburridas y mejor prefieren descansar antes de las galas!

¿Qué dijeron Alfredo Adame y Eleazar Gómez de las charlas en La Granja VIP?

En medio de todo el chisme, las teorías y las especulaciones sobre quiénes podrían ser los próximos nominados de la semana, Alfredo Adame y Eleazar Gómez mejor optaron por acostarse un rato antes de la Asamblea de este Miércoles... ¡y es que los dos ya se cansaron de tanta plática"

"Está canijo, es muy, muy raro que hablen de cosas interesantes aquí, no manches", se quejó Eleazar, afirmación que Alfredo Adame apoyó fiel a su estilo sin filtros : "O sea, sí hay pláticas cotidianas y todo, pero hay cosas que dices '¿y a mí qué me interesa tu vida?' ", detalló.

Para el llamado "Golden boy", para que una charla llame su atención debe poner a trabajar su cabeza y hasta ahora eso ha ocurrido muy pocas veces, por lo que prefiere descansar para estar con la mente fría y concentrada en la competencia que cada vez se pone más intensa.

"No es falta de interés ni falta de empatía, pero simplemente a mí lo que no me aporta, lo que no me entretiene o lo que no me da en qué pensar pues es... estéril, yo no tengo nada que demostrar y a mí nada me sobrepasa, en pocas palabras: me aburre, yo prefiero reposar, por lo menos refrescas la mente, el cuerpo y te revitalizas", declaró acostado en su cama.

En medio del trabajo, algunas discusiones por la distribución de las camas e incluso charlas sobre recetas de cocina captadas por las cámaras 24/7, la actitud de Alfredo Adame y Eleazar Gómez encendió los ánimos en redes sociales, sobre todo porque algunos internautas hasta se animaron a opinar que ya son unos "muebles" en La Granja VIP... ¿será?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: