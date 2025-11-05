“No me la vuelve a ganar": ‘El Patrón’ reconoce victoria de Alfredo Adame tras su primera pelea

Por fin tuvo lugar la tan esperada primera pelea entre Alfredo Adame y 'El Patrón' Alberto del Río al interior de La Granja VIP; sin embargo, el peón reconoció ante Kike Mayagoitia que perdió el round derivado de un accidente con la preparación del nixtamal ante el 'Golden Boy'.

'El Patrón' reconoce que perdió por haberse enganchado

'El Patrón' afirmó que, poco después de que se terminara la pelea, Alfredo Adame "se la había ganado por una tontería"; sin embargo, Kike intentó consolar al peón diciéndole que no valía la pena, a lo que del Río coincidió y además añadió que, aunque el punto del argumento hubiera sido defender algo, "con él, no se puede".

"En el momento que le demuestras que está mintiendo o cambiando cosas, te brinca a decir que se va pelear contigo y entonces no le puedes ganar... ¿cómo le puedes ganar? Porque pues no lo puedes poner en su lugar", expresó Alberto al afirmar que la edad de Adame es factor determinante para resolver problemas.

El peón consideró que ninguno de los dos "le va a seguir" porque se conocen mutuamente y afirmó que Adame le ganó esta pelea porque se enganchó, aspecto que busca el granjero. Además, recordó que el 'Golden Boy' llevaba tiempo pidiéndole al luchador que crearan alguna situación polémica juntos y señaló que, debido a que "se le fue el protagonismo", se vio en la necesidad de buscar una alternativa para robar los reflectores.

"Hay que darle el crédito, me la ganó... me lo logró enganchar... y yo por el lado de que mantuviera la cordura de Manola y que no se prendiera y que no se alocara, que no se pasara... por lo menos se consiguió la primera parte... te lo juro, no me la vuelve a ganar", expresó 'El Patrón'.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Lolita Cortés y 'El Patrón' Alberto del Río; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.