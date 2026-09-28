La INESPERADA reacción de Carlos Trejo al saber que se convirtió en el tercer ELIMINADO de La Granja VIP
El cazafantasmas más famoso de todo México compartió un discurso muy emotivo e inesperado luego de ser el tercer Granjero en decirle adiós a la competencia.
Carlos Trejo se convierte en el tercer eliminado de La Granja VIP. Su reacción fue inespaerada ya que al saber la noticia el ahora ex Granjero reveló que esta fue una gran oportunidad para él porque le permitió que el público conociera a Carlos y no solo a “Carlos Trejo”.