La ausencia de Omahi pesa entre los “gymbros” de La Granja VIP: “Te extraño, muñecón”

Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez, dos de los "gymbros" de La Granja VIP, abrieron su corazón ante Fabiola Campomanes y aceptaron que la salida que más les ha dolido desde que arrancó la competencia fue la de Omahi… ¡apenas conectaron con él cuando llegó el golpe de la eliminación!

¿Qué dijeron Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez de Omahi en La Granja VIP?

Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez aceptaron durante una charla en la cocina que Fabiola Campomanes que las ausencias ya comenzaron a pesar en La Granja VIP y destacaron el caso de Omahi , quien logró tener con ellos una conexión muy fuerte.

"Cómo se va sintiendo la ausencia de cada persona que falta, está muy loco (...) siento la ausencia de Omahi, neta", consideró Kike, afirmación que Eleazar Gómez respaldó: "Yo a Omahi lo siento bien c4br0n, era con el que más platicaba, la neta (…) muñeco, te extraño muñecón, porque la neta sí platicábamos un ch1ngo de cosas, es un tipazo", consideró.

Para Mayagoitia, es duro entablar amistades en La Granja VIP precisamente por el tema de las eliminaciones. "Con el paso de las semanas vas como platicando más, haciendo cierta conexión y de repente ¡pum! ya no está", lamentó.

En medio de todo esto, Eleazar se mostró positivo de ver a Omahi una vez que acabe la competencia, lo que dejó entrever la posibilidad de una... ¿colaboración? "Falta un mesesito, en un mes nos vemos, mi muñecón", prometió.

