“El Patrón” recuerda en La Granja VIP su PELEA más top con John Cena: ¡le aventó un peluche!

Alberto del Río "El Patrón" hizo reír a La Bea y a Teo cuando en plena cocina de La Granja VIP relató una de sus peleas más inolvidables con John Cena... ¡la lucha fue inolvidable para él y para el mundo del deporte en general por un motivo muy divertido! Esta es la divertida historia captada por las cámaras 24/7.

¿Qué pelea con John Cena recordó "El Patrón" en La Granja VIP?

"Y ahora, por favor, cuéntenos el enfrentamiento con John Cena", le pidió La Bea a "El Patrón" durante la amena charla en la que el atleta, por cierto, explicó con todo detalle cómo surgió el apodo que le dio fama en el cuadrilátero y en el mundo del entretenimiento.

Para Alberto del Río, la pelea con John Cena que más lo marcó fue un evento de Navidad con fines caritativos en donde ambos participaron en una dinámica llena de sorpresas: cada uno abriría una caja de regalo en donde habría toda clase de herramientas que podían usar para luchar.

"A él le tocaban cosas como un extinguidor y una silla, pero mi anunciador -Ricardo- me ponía puras p3nd3j4d4s (…) vi a Cena que sacó una bola de boliche y me la aventó, tumbo al John Cena y pido '¡pásame el grande, puras p3nd3j4d4s me das!', me pasa la caja grande, abro la cajota, levanto la mano y... ¡era un osito de peluche!"

"El Patrón" recuerda que en medio de la carcajada general del público debió recurrir a la imaginación para no quedar en ridículo frente a Cena: "Se oía el grito de toda la p1nch3 Arena, John Cena se iba parando y yo grito y ¡zas! le aviento el oso de peluche y le rebotó en el pecho... ¡uf! se hizo histórica esa lucha, me hicieron pedazos", recordó Del Río.

"Al final del día, la lucha también es entretener al público, que la gente sonría y esa es una de mis peleas favoritas con John Cena", rememoró "El Patrón" en La Granja VIP en medio de las risas y con un dejo de nostalgia... ¡increíble!

