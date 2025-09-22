Alberto del Río va por ser un “león” en La Granja VIP: ¿el macho alfa del corral?

Alberto del Río “El Patrón” eligió al león como el animal espiritual que lo ayudará a superar todos los retos y el trabajo duro que le esperan en La Granja VIP: ¡el luchador promete rugir a cada momento y sacar las garras ante quien sea con tal de ganar! ¿Alfredo Adame y su gallo -el animal que él eligió- podrán superarlo?

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Por qué Alberto del Río eligió al león para representarlo en La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, las emociones al interior de gallinero de La Granja VIP llegaron a su nivel máximo con la confirmación del mítico luchador Alberto del Río “El Patrón” como parte de las celebridades que a lo largo de 10 semanas se pondrán al límite con un reto campestre nunca antes visto en la televisión mexicana.

No bien el conductor de Exatlón México Antonio Rosique confirmó a “El Patrón” como uno de los 16 granjeros que se pondrán las botas y el overol en tan sólo unos días, los fans expresaron su ansia de ver al peleador de la WWE en acción, sobre todo porque Del Río le confirmó a nuestra adorada Mallezaa que llega al reality con todo el espíritu de un león.

“El animal que yo diría que soy, aunque no es un animal de granja, sería el león completamente: el rey de la selva, es el alfa (...) soy un hombre que no para, no descansa y nunca deja nada a medias”, expresó “El Patrón” cuando la host digital le preguntó sobre su lado animal... ¡traz!

Estas palabras causaron muchísimo alboroto en redes sociales, sobre todo porque cuando Mallezaa le hizo la misma pregunta a Alfredo Adame el “Golden boy” aceptó que elegía al gallo por chiquito... ¡pero picoso!

“Me gustaría ser el gallo, el gallo que canta todas las mañanas, que los despierta... el gallo que es bravo, que también sabe ser noble y guerrero (...) es un animal al que hay que tenerle miedo, precaución… ¡mucho cuidado con el gallo”, advirtió.

¿Ganará el gallo o el león? ¡El debate está muy caliente en el gallinero, y eso que La Granja VIP todavía no empieza a transmitirse! “El Patrón” está listo para competir con toda la garra del mundo, pero es obvio que sus compañeros no se van a dejar vencer tan fácil.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

Con Alberto del Río como el quinto granjero confirmado para someterse a retos y trabajos rústicos en La Granja VIP, este reality promete convertirse en todo un acontecimiento de la TV pues habrá de todo: desde retos extremos hasta chismecitos sabrosos... ¡no te pierdas el estreno el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!