¿Qué pasó anoche en La Tentación de La Granja VIP? Estas fueron las VERDADES MÁS EXPLOSIVAS que se mostraron

Minutos antes de que conozcamos quién es el granjero eliminado de la semana, cada domingo a los nominados se les ofrece elegir La Tentación de La Granja VIP. Es decir, información extra que ellos podrían aprovechar en su estrategia. En la quinta Gala de Eliminación, este beneficio causó más intriga, polémica y dudas que antes. A continuación te decimos qué pasó.

¿Qué es La Tentación de La Granja VIP?

Justo antes de que se descubra quién es el eliminado de la semana, los nominados reciben tres opciones de material que podrán ver en beneficio de su juego: un video enviado por sus seres queridos, un post que se hizo viral y los involucra, o una escena ocurrida dentro de La Granja VIP donde se habló de ellos en su ausencia.

En la quinta Gala de Eliminación, se vivió La Tentación más explosiva

Esto fue lo que se mostró durante La Tentación, que ha mantenido a los granjeros en la expectativa y dudosos sobre quiénes son de su confianza y quiénes no.

1. Exhiben a Manola Díez frente Alfredo Adame

El "Golden Boy" escogió ver una escena ocurrida dentro del reality, y le mostraron un momento en que Manola Díez explotó en su contra; en ese video le llama "cobarde", dice que "se las va a pagar" y que le va a pedir perdón por "todas sus majaderías".

Adame ya no pudo platicar el tema con Manola porque ella fue la eliminada. Sin embargo, él mismo lo abordó más tarde; dijo que fue "muy violenta" y que sus declaraciones eran "puras pend$%&as".

Esta mañana, César Doroteo admitió ante Kike Mayagoitia que había "mucho odio" en las declaraciones de Manola.

2. La lealtad de Sergio Mori se pone en duda

A César Doroteo le mostraron una conversación ocurrida entre Sergio Mori y Alfredo Adame, donde se hablaba sobre nominarlo a él. El "Golden Boy" regresó con sus compañeros antes y, a juzgar de ellos, dio una versión del video que dejaba a Sergio como traidor.

Sergio Mori ya habló con Teo sobre el tema y también lo comentó con otros compañeros. Confesó que sintió miedo de que Teo fuera el eliminado y a él lo excluyeran por quedar como alguien desleal.

3. A Manola le mostraron lo que piensa Sergio de ella

Manola también seleccionó conocer una escena ocurrida dentro del reality, y le mostraron una conversación entre Kike Mayagoitia y Sergio Mori. Este último decía que "su razonamiento no era el mejor" a la hora de llevar a cabo las tareas de cuidado de animales. No mostró molestia de manera muy evidente, pero falta ver qué dirá en el Programa En Vivo esta noche.

4. Eleazar vio un post viral

Eleazar Gómez escogió ver una publicación viral que le mencionaba y, en La Tentación de anoche, fue lo más tranquilo. Se trataba de un post de X donde una persona se reía de que Eleazar y Manola estaban gritando juntos la frase "¡Vamos a hacerlo!", mientras Kim los miraba molesta.