Los animales clave de Alfredo Adame previo a La Granja VIP: ¿cuáles son?

Alfredo Adame ya está más que listo para la competencia en La Granja VIP y, por ello, se inspirará en dos animales muy especiales: ¡entérate de sus razones por las que eligió al hurón y al gallo como sus “guías espirituales” en esta aventura!

¿Por qué Alfredo Adame eligió al hurón y al gallo como sus animales a seguir en La Granja VIP?

En una charla con nuestra host digital Mallezaa , el querido y polémico “Golden boy” reveló que su animal del poder que le ayudará a superar los difíciles retos de La Granja VIP es... ¡el hurón! esto debido a su enorme corazón, sus garras y su espíritu combativo.

“El hurón es un animal que no llega a medir más de 30 centímetros, que tiene unas garras poderosas, es muy fuerte y sobre todo es puro corazón, es pura garra: los hurones espantan coyotes... espantan de todo, es un animalito que tiene el corazón por delante”, explicó Adame muy emocionado.

Por otro lado, Alfredo Adame refirió en una divertida entrevista con TV Azteca como parte de su tour de medios que el gallo forma parte de sus animales de granja predilectos:

“Me gustaría ser el gallo, el gallo que canta todas las mañanas, que los despierta... el gallo que es bravo, que también sabe ser noble y guerrero. Tiene muchas facetas, no sólo es semental para las gallinas: es un animal al que hay que tenerle miedo, precaución… ¡mucho cuidado con el gallo”, expresó.

¿Alfredo Adame ya tiene estrategia?

Por otra parte, Alfredo Adame le platicó a Mallezaa que él no tiene estrategia para La Granja VIP, pues él prefiere ser espontáneo ya que las cosas en un reality cambian de un segundo a otro.

“Yo no soy de estrategia, yo soy de espontaneidad: a mí lo que me gusta es la respuesta instantánea porque las estrategias se caen en un segundo”, reflexionó.