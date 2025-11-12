Eleazar Gómez renovó su alianza en La Granja VIP con Alfredo Adame y reveló su estrategia: “Tirando a matar”

En medio de tensiones, alianzas rotas y estrategias que se modifican a diario, dos granjeros que han sido blanco constante de nominaciones decidieron unir fuerzas de nuevo. Eleazar Gómez y Alfredo Adame, ahora que comparten el Granero, retomaron su pacto con la visión clara de sobrevivir hasta la final cueste lo que cueste.

¿Qué estrategia tiene Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Durante una charla mientras descansaban en el Granero, Eleazar Gómez expuso que está jugando con la mirada puesta en la competencia del Jueves de Salvación. Su plan es claro, está decidido a ganar poder para poder mover las piezas a su favor durante el Viernes de Traición , como ha hecho anteriormente.

Aunque asegura que no busca pleitos personales, también es tajante al afirmar que si hay que subir a El Patrón o a Sergio Mayer Mori a la tabla, lo hará sin dudar. Según sus propias palabras, en esta etapa del juego ya no hay espacio para sentimentalismos ni lealtades inciertas. Especialmente, porque los considera fuertes dentro de la competencia, pero no fuera de ella, por lo que apuesta al voto del público para sacarlos.

En su visión, algunos jugadores como Teo, Sergio o El Patrón no le aportan nada, y considera que deben salir. Incluso menciona que está dispuesto a nominar a quien sea necesario para asegurar su permanencia. La alianza con Adame es una cuestión de táctica pura, para crear una contraparte sólida al bloque que los ha puesto repetidamente en la mira, según su perspectiva.

¿Por qué Eleazar Gómez cree que su estrategia es necesaria?

Eleazar ha sido constante en afirmar que desde el primer día hay un grupo que quiere sacarlo del juego. Menciona que fue subestimado, que muchos pensaban que sería el primer eliminado , pero su permanencia ha descolocado a más de uno. Por eso, asegura que ahora está más enfocado que nunca, y que seguirá usando el juego a su favor, incluso si eso implica dar golpes directos a sus rivales.

Dice estar consciente de que casi nadie le aporta dentro de la casa, por lo que cada paso que da es calculado. A diferencia de otros, él ya decidió dejar de actuar con la emoción y moverse con frialdad, bajo una consigna que repite como mantra y comparte con Alfredo Adame, la de tirar a matar.

