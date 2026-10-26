Una Granjera eliminada, canción interpretada por Grupo Bronco, acrobacias de circo y más; esto fue TODO lo que se vivió en la séptima Gala de ELIMINACIÓN de La Granja VIP
La Granja VIP Gala de Eliminación completa de este domingo 25 de octubre de 2026
Este séptimo domingo de eliminación Azalia Ojeda quedó fuera de la ocmpetencia, los Granjeros prepararon sus mejores números artísticos en el “Circo Granjero”, se descubrió el nombre de los 4 Peones de la semana, Kevyn “Bicolor” reaccionó a la canción de Potrillo, interpretada por Grupo Bronco, entre muchos otros momentos más.