Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en una competencia por la “Herradura del Poder” en La Granja VIP

Ambos Granjeros se enfrentaron en un duelo para obtener uno de los beneficios más deseados de la noche.

Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentaron en un circuito con el fin de ganar la “Herradura de Poder” en la competencia. El beneficio consiste en una nominación directa para el Granjero o Granjera que el ganador elija. El ganador fue Mario “Mono” Osuna, quién hizo equipo con Fernando Lozada.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP: La Gala Mario "El Mono" Osuna Rafa Mercadante

Videos