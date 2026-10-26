Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en una competencia por la “Herradura del Poder” en La Granja VIP

Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentaron en un circuito con el fin de ganar la “Herradura de Poder” en la competencia. El beneficio consiste en una nominación directa para el Granjero o Granjera que el ganador elija. El ganador fue Mario “Mono” Osuna, quién hizo equipo con Fernando Lozada.