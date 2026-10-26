Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en una competencia por la “Herradura del Poder” en La Granja VIP
Ambos Granjeros se enfrentaron en un duelo para obtener uno de los beneficios más deseados de la noche.
Rafa Mercadante y Mario “Mono” Osuna se enfrentaron en un circuito con el fin de ganar la “Herradura de Poder” en la competencia. El beneficio consiste en una nominación directa para el Granjero o Granjera que el ganador elija. El ganador fue Mario “Mono” Osuna, quién hizo equipo con Fernando Lozada.