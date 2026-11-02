La Granja VIP: Octavo ELIMINADO, cortos de terror, emociones encontradas y más; esto es TODO lo que se vivió en la Gala de este domingo 01 de noviembre
Vive todos y cada uno de los momentos tan impactantes que se vivieron durante la novena Gala de La Granja VIP.
Esta noche estuvo llena de emociones y grandes sorpresas. Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado de La Granja VIP, los Granjeros presentaron grandes historias de terror además de que hubo un gran beneficio para una Granjera, el cuál impactará fuertemente durante la semana 9 de la competencia.