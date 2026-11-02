“La Bebeshita”, Natalia Alcocer, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “Bicolor” se enfrentan en el Juego de la Calavera del Poder en La Granja VIP

Luego de haber ganado el primer lugar en los cortos de terror, “La Bebeshita”, Natalia Alcocer, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “Bicolor"se enfrentaron en una competencia para obtener un importante beneficio en La Granja VIP. La gran ganadora fue Natalia Alcocer por lo que podrá nominar a un Granjero y dejarlo en la Tabla de Nominación hasta el próximo domingo sin posibilidad de salvarse.