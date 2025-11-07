Jawy Méndez TRUENA contra Eleazar Gómez y dice que nadie lo aguanta en La Granja VIP: “Es un estúpido”

Jawy Méndez no se quedó nada contento con la nueva ocurrencia de Eleazar Gómez : ¡se burló de él casi en su cara y fue la misma Kim Shantal quien lo enfrentó con una ácida indirecta! Por ello, el granjero fue claro y reveló que si nadie quiere a Eleazar es por sus actitudes y no porque haya un complot en su contra.

¿Qué dijo Jawy Méndez sobre el comportamiento de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Jawy Méndez esperó a que todos sus compañeros entraran a la casona de La Granja VIP para lanzar un mensaje contundente a una de las cámaras 24/7 de los exteriores... ¡el juego apenas comienza y él no planea perdonar nada!

"Si no acepta sus errores, está destinado a repetirlos, por eso nadie lo quiere en esta Granja (…) no nos la pasamos hablando de él (Eleazar) porque sea muy especial, nos la pasamos hablando de él porque es una put4 piedra en el zapato de todos", explicó.

Para Jawy, el carácter de Eleazar ya tiene hartos a todos los granjeros y eso ya comenzó a notarse muchísimo: "Todos los demás se desesperan con sólo su presencia porque neta es un estúpido, no hay más", expresó.

Jawy planea confrontar a Eleazar Gómez cuando llegue el momento, pero eso sí, con mucho cuidado y cuando el momento llegue: "Aquí tienes que ser muy inteligente y tienes que cuidarte hasta de lo que haces porque viene el revire: un legado o algo, por eso me he mantenido tranquilo, inteligente, despacito..."

"Muy pronto será la hora de jugar con todo", prometió el granjero, quien de esta forma dejó entrever que sacará toda su "artillería pesada" en el momento más caliente de la competencia... ¡se viene lo bueno en La Granja VIP!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: