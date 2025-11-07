Kim Shantal exhibe a Eleazar Gómez en La Granja VIP y le dice incongruente por meterse ¡con Jawy Méndez!

Kim Shantal le puso una zancadilla más a Eleazar Gómez en La Granja VIP : ¡lo atrapó justo cuando habló mal de Jawy Méndez casi en su cara y no se aguantó las ganas de lanzarle una indirecta y de regar el chisme por toda la casona del reality! Entérate de lo que pasó.

¿Qué chisme de Eleazar Gómez soltó Kim Shantal en La Granja VIP?

Aunque Eleazar Gómez intentó defenderse de las acusaciones de Kim Shantal y Kike Mayagoitia, no cabe duda de que al granjero no le resultará muy fácil limpiar la reputación de murmurar a las espaldas de los demás que ya se ganó... ¡hasta César Doroteo lo enfrentó por este motivo!

Otra persona que ya lo trae "entre cejas" es Kim Shantal: para nadie pasó desapercibido el hecho de que la influencer le dedicó una indirecta a Eleazar Gómez cuando dijo que le "c4g4b4 la gente incongruente" mientras se enseñaban a hacer tortillas a mano, pero fue hasta que la actividad terminó que ella explicó por qué dijo eso:

"¿No viste cómo dije ahorita 'me c4g4 la gente incongruente' porque estaba bien llevado? Llegó Jawy y comenzó a bromear y (Eleazar) dice: 'Ni da risa, se hace el chistosito pero se me hace muy grosero, siempre llega queriéndose hacer el gracioso' y así, hablando mal de Jawy enfrente de Jawy", explicó Kim sobre el momento que pasó mientras se enseñaban a tortear con Cristóbal y Nati.

Lis Vega se quedó con la boca abierta con este comportamiento de Eleazar Gómez que ya comenzó a despertar cada vez más molestias en La Granja VIP, sobre todo porque él se empeña en negarlo... ¡qué tal!

"Se la voy a súper guardar, y así en el momento exacto lo voy a sacar", prometió Jawy… ¿se esperará a la Asamblea para reclamarle a Eleazar o la confrontación llegará antes?

