¡Tensión al máximo en La Granja VIP! Teo enfrenta a Eleazar Gómez por el video que lo delató: “Hablas detrás de la gente”

Una mañana que parecía tranquila en La Granja VIP se transformó en un momento cargado de emociones. Teo y Eleazar Gómez se encontraron frente a frente para aclarar lo que se acumuló por semanas. Aunque la conversación parecía abierta y calmada, al mencionar un video que Teo vio durante su nominación y en el que escuchó a Eleazar hablando de él, desató las emociones. La conversación fue directa, sin rodeos, y expuso las diferencias entre dos granjeros que, hasta ahora, habían evitado una confrontación abierta.

¿Por qué Teo enfrentó a Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Durante la nominación que Teo le dio a Eleazar, expresó su sentir por comportamientos que el actor ha tenido en su contra específicamente. Incluso confesó que se había aguantado al creer que era algo circunstancial, pero al repetirse tantas veces, se dio cuenta de que necesitaba ponerle un límite a las agresiones de Eleazar.

La conversación se mantuvo tranquila mientras Eleazar, se mantenía con el argumento de mostrarse abierto al diálogo, además de asegurar no hablar mal de nadie. Cuando Teo no tardó en desmentirlo, los ánimos explotaron.

Teo le reveló que fue testigo de una charla suya con Sergio Mayer Mori en la que lo mencionaban sin saber que sería exhibido en video. Aunque Eleazar quiso justificar que no fueron críticas, sino bromas , el tono cambió cuando Teo lo encaró directamente. Le dejó claro que, más allá de las formas, lo que buscaba era marcar un límite ante actitudes que considera inaceptables.

¿Qué dijo Eleazar Gómez tras la acusación de hablar a espaldas?

Fiel a su estilo, Eleazar insistió en que su comportamiento ha sido coherente, al asegurar que no tiene problema en decir las cosas de frente. Pero cuando Teo lo cuestionó por una frase que Eleazar asegura que el creador de contenido supuestamente habría dicho —“lo voy a destruir desde afuera”—, Eleazar cambió de postura y lo retó a aceptarlo.

La conversación subió de tono, ambos se mantuvieron firmes, pero al final no llegaron a un acuerdo. Más tarde, Teo resumió la experiencia con Lola Cortés, donde aseguró que ya no tiene sentido seguir hablando con alguien que no reconoce sus propias contradicciones.

