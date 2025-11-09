Kike Mayagoitia se une a “El Patrón” y lo ayuda a pedir votos para La Granja VIP: “Por favor, apoyen”

Kike Mayagoitia se tomó unos minutos para unirse a la campaña a favor de "El Patrón" : ¡ambas celebridades aparecieron juntas en el huerto de La Granja VIP para pedirle al fandom que votara por Alberto del Río ahora que está en la zona de riesgo por primera vez!

¿Cuál fue el mensaje de Kike Mayagoitia a favor de "El Patrón" en La Granja VIP?

La noche de este sábado, Kike Mayagoitia se unió a la campaña para pedir votos a favor de Alberto del Río "El Patrón" ya que desde el inicio de La Granja VIP ambos lograron forjar una relación de cercanía.

"Por favor, apoyen a votar aquí por mi compadre para que se quede una semana más. Vamos paso a paso, día a día, semana a semana, y por azares del destino y lo que yo considero malas decisiones de ciertas personas, pues mi compadre está de nuevo en la placa, pero nada que no se pueda solucionar el día de mañana", declaró Kike.

El conductor de Venga la Alegría recordó que "El Patrón" tuvo una semana especialmente pesada porque aparte de que compitió 2 veces le tocó ser peón y dormir en el granero ; a pesar de todo, él siempre ha puesto todo de su parte para dar contenido y aportar a que La Granja VIP sea sustentable.

"Me encanta este lugar, aquí estamos haciendo una familia más que una amistad y queremos una semana más, nos estamos divirtiendo y estamos muy felices de entretenerlos", pidió "El Patrón" en parte del mensaje que emitió con Mayagoitia… ¿veremos los resultados de esta campaña?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: