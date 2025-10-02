4 lecciones de Mister World y Musclemania que Kike Mayagoitia aplicará en La Granja VIP.

Kike Mayagoitia, el carismático conductor de Venga la Alegría que se integra a La Granja VIP dispuesto a darle un toque de frescura y ¡músculos! a la competencia, reveló que participar en concursos fitness como Mister World y Musclemania le dejaron 4 importantes lecciones que ahora piensa aplicar en el establo y el huerto.

¿Qué lecciones de Mister World y Musclemania aplicará Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

En un divertido live con nuestra host digital Mallezaa en el que habló de su infancia y participó en divertidas dinámicas para que los fans conozcan mejor su estrategia de juego en La Granja VIP, Kike Mayagoitia reconoció que su experiencia en Mister World y Musclemania puede servirle bastante, sobre todo a la hora de los retos físicos.

“Las lecciones que me llevo van a ser la constancia, la disciplina, el trabajo duro y la pasión también, hacer todo con pasión, echarle ganitas a todo lo que hagamos”, le respondió Kike a Mallezaa en cierta parte de la entrevista.

Por otro lado, Kike Mayagoitia aclaró que, aunque él no es una persona conflictiva, si siente que alguno de los granjeros ataca alguna de sus posturas entonces sí conocerá su lado animal:

“A quien se meta conmigo se va a topar con pared (…) no soy conflictivo, pero sí soy de los que defiende su postura: si yo estoy en contra de algo, tienes que convencerme o hacerme ver que estoy mal”, explicó.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡Cada vez falta menos para el estreno de La Granja VIP y las emociones están al tope en redes sociales, sobre todo porque faltan 8 granjeros por confirmar! La cita es el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con las siguientes actividades confirmadas para el día a día de las celebridades: