Kike Mayagoitia siente que Eleazar Gómez lo nominará en La Granja VIP: “Estoy listo”

Kike Mayagoitia siente que Eleazar Gómez se desquitará con él en este Viernes de Traición de La Granja VIP, pero "El Patrón" tiene otros datos... ¡él piensa que una mujer será la ajusticiada y no un hombre!

¿Por qué Kike Mayagoitia siente que lo van a traicionar en La Granja VIP?

"Estoy listo para mi nominación, ¿cuánto a que sí?", se sinceró Kike Mayagoitia ante "El Patrón" y César Doroteo poco antes de que todos los granjeros fueran convocados a la sala para la Gala de este 07 de noviembre.

"No wey, va por Kim", consideró Alberto del Río al recordar que entre Kim Shantal y Eleazar Gómez hay varios problemas desde hace tiempo:

"Quiere hacer migas con los hombres de La Granja, y él cree que si yo no sigo aquí Jawy y Sergio le van a dar la espalda", declaró.

Teo, por su parte, también externó su preocupación por ser el traicionado de la noche... ¡sin embargo, Kike y "El Patrón" trataron de calmarlo! "Es evidente que te va a sacar a ti y me va a meter a mí, por cul0", detalló.

¿Crees que el escenario de Kike Mayagoitia se cumpla o no? ¡La Gala de este viernes está a punto de comenzar a través de la señal de Azteca UNO y todas las dudas serán aclaradas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: