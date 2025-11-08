Eleazar Gómez acusa a Kim Shantal de inventar historias en La Granja VIP: “Es la segunda vez”

Eleazar Gómez se vio envuelto de nueva cuenta en el ojo del huracán en La Granja VIP luego de que Kim Shantal lo sorprendiera supuestamente hablando mal de Jawy Méndez mientras los granjeros se enseñaban a hacer tortillas: ¡ya hubo reclamos y hasta molestia por la actitud de la influencer, a quien la acusaron de inventar cosas!

¿Por qué Eleazar Gómez dice que Kim Shantal "inventa cosas" en La Granja VIP?

Este viernes estuvo dominado por la confrontación entre Jawy Méndez y Eleazar Gómez , una agria discusión en la que Eleazar sostuvo que la mayoría de los granjeros están en su contra sólo porque les cae mal... ¡Ahora, el granjero se desquitó con Fabiola Campomanes y acusó a Kim Shantal de sólo regar chismes para afectarlo!

"Ojalá que pasen el video porque es la segunda vez que (Kim) lo hace, es la segunda vez que dice algo, que replantea la historia queriéndome hacer ver mal", se quejó Eleazar.

A decir del actor y cantante, sí calificó de "irrespetuoso" un comentario de Jawy pero sin llegar a los extremos que Kim Shantal contó.

"Ella nada más está al pendiente de lo que yo hago, o no sé (…) la neta estoy tranquilo, no sé qué tipo de reacción quieren que tenga o por qué me están provocando así", declaró la celebridad.

Para Eleazar, la actitud de Kim Shantal es infantil e hipócrita: "Ya tendrían que haber entendido que esta es otro tipo de experiencia, aquí no venimos a estar diciendo babosadas todo el día, aquí venimos a trabajar, a colaborar (…) y ella va con todas las personas a hablar todo el tiempo de mí, debería contemplar cómo se ve eso también", contó.

