¡Kike Mayagoitia y “El Patrón” creen que La Granja VIP merece MÁS presupuesto! “Con un 90%"

Kike Mayagoitia y Alberto del Río "El Patrón" hicieron un recuento de todo lo que trabajaron en esta cuarta semana de La Granja VIP y consideraron que los competidores sí se merecen un aumento en el presupuesto ya que todos trabajaron mucho... ¡piden un 90% mínimo, pero El Mayoral tiene la última palabra!

¿Qué dijeron Kike Mayagoitia y "El Patrón" del presupuesto de La Granja VIP?

La noche de este viernes, Kike Mayagoitia y "El Patrón" reflexionaron en la cocina de La Granja VIP sobre todos los trabajos que hicieron sobre todo en el corral de los cerditos y en el establo... ¡la semana pasada sufrieron mucho por el tema de la comida y no quieren que se repita!

"A ver si nos mandan granola para la otra semana en vez de tanto yogurt... tampoco mandaron berenjenas, creo", dijo "El Patrón" como parte de una petición especial.

"Cuando nos quedamos con el 50%, terminaba de comer y sentía el estómago incómodo pero de hambre", recordó Kike Mayagoitia, afirmación que apoyó "El Patrón" de forma agridulce: "Me acuerdo de dos días que fueron porciones... así, una mañana estoy seguro de que no era ni un huevo por persona".

"Ya tenemos el 80% y eso nos alivianó un chorro esta semana, que nunca se vaya", suplicó Kike; Alberto del Río, por su parte , opinó que no hay razón para que el presupuesto baje:

"No tendría por qué pasar, no le veo la razón, le chambearon extra ahí con los puerquitos, ahora hubo reparaciones y no hemos tenido quejas de los peones, ni mis rodillos saqué para evitar problemas (…) lo que menos necesito es que nos digan que hay un menos 10%... con que nos den un 90%... ojalá", deseó "El Patrón".

¿Crees que el "Tío Pepe" apruebe más presupuesto para La Granja VIP? ¡No te pierdas la Gala de Traición de este viernes en la que se dará a conocer cuántos alimentos merecerán los competidores para la semana!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: