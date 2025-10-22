El grupo de los 7: quiénes integran el equipo que hizo alianza en La Granja VIP

La Granja VIP lleva apenas una semana de transmisiones y ya comenzaron a surgir pequeños equipos y alianzas que mantuvieron muy ocupada a la comunidad digital en las últimas horas; durante la Gala de Nominación de este martes 21 de octubre, por ejemplo, se confirmó la consolidación del llamado “Grupo de los 7", ¿pero quiénes lo integran y por qué lo llamaron así?

¿Qué es el “Grupo de los 7" de La Granja VIP y quiénes lo integran?

Adal Ramones y Kristal Silva, los conductores de La Granja VIP, revelaron durante la Gala de este martes que algunos granjeros ya definieron en una serie de conversaciones de qué lado están y cómo se van a proteger mutuamente... ¡así surgió el “Grupo de los 7”!

“Con Kike, con “Patrón” y con nosotros 5 sí podemos moverlo más o menos, somos 7", le murmuró Omahi a sus compañeros en la cocina de La Granja VIP; fue así que en unos pocos minutos se consolidó un bloque conformado por estos granjeros que prometieron protegerse para llegar a la final:

Omahi

Kike Mayagoitia

“El Patrón”

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori

Sandra Itzel

Eleazar Gómez

El momento captado por las cámaras 24/7 dejó entrever que las alianzas se pondrán más fuertes que nunca luego de una primera semana luego de sorpresas y dinámicas inesperadas, ¿pero crees que este grupo llegue lejos en la competencia o se vea afectado por las traiciones muy pronto?

Desde hace tiempo ya se había consolidado el grupo de los “gymbros” ; sin embargo, sorprendió la integración de las mujeres Sandra Itzel y Kim Shantal a este bloque... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: