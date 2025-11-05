Jawy Méndez festeja el cumpleaños de su novia en La Granja VIP: ¡pastel, Mañanitas y buenos deseos!
Nuestro querido granjero quiso tener un detalle especial con su amada Dani, y todas las celebridades se le unieron
Daniela, la novia de Jawy Méndez, cumplió años este 04 de noviembre y, como era de esperarse, esta fecha tan especial no pasó desapercibida en La Granja VIP: ¡el conductor de Venga la Alegría organizó un festejo para celebrarla a distancia en el que hasta un pastel y Mañanitas hubo!
¿Cómo fue el festejo de cumpleaños que Jawy Méndez organizó para su novia en La Granja VIP?
Poco antes de la Gala de Nominación de este martes, los 13 competidores que siguen en La Granja VIP se reunieron en la cocina para partir un pastel que Jawy Méndez preparó especialmente para su novia Dani: ¡el pequeño pero amoroso festejo tuvo de todo: desde las Mañanitas hasta la foto del recuerdo!
Con ya casi 4 semanas de aislamiento, los granjeros comienzan a extrañar cada vez más a sus seres queridos; por ello, estos gestos son tan importantes para ellos: ¡el momento emotivo llegó cuando las celebridades le dedicaron tiernos mensajes de felicitación a Dani por su día especial!
"Una dinámica que propusimos para esta fiesta es que cada quien le va a decir unas palabras a Dani", explicó Kim Shantal. "Dani hermosa, espero que pronto te deshagas de este individuo de Jawy y disfrutes en verdad la vida, feliz cumpleaños", dijo Alfredo Adame.
"Dani, ya me enteré que es tu cumpleaños, pásala muy, muy bien, bendiciones", expresó Kim Shantal; el mensaje de César Doroteo, por otro lado, fue este: "Dani, te mandamos muchos besos, que te la estés pasando espectacular, eres lo máximo y ya te queremos conocer".
Manola Díez, quien se mostró animada en toda la fiesta e incluso fue al gimnasio para invitar a Kike Mayagoitia a que se uniera al festejo, también tuvo un mensaje especial para Dani: "Dani, feliz cumpleaños, te deseo de corazón que te la pases increíble, deseo que Jawy y tú estén juntos, bendiciones donde te encuentres, te quiero a través de él, que seas muy pero muy feliz", expresó.
El momento rítmico de la fiesta lo puso Kim Shantal, quien puso a bailar a los granjeros al más puro estilo campestre con la coreografía de "Payaso de rodeo"... ¡no cabe duda de que el ambiente se puso buenísimo!
