Jawy Méndez festeja el cumpleaños de su novia en La Granja VIP: ¡pastel, Mañanitas y buenos deseos!

Daniela, la novia de Jawy Méndez, cumplió años este 04 de noviembre y, como era de esperarse, esta fecha tan especial no pasó desapercibida en La Granja VIP: ¡el conductor de Venga la Alegría organizó un festejo para celebrarla a distancia en el que hasta un pastel y Mañanitas hubo!

¿Cómo fue el festejo de cumpleaños que Jawy Méndez organizó para su novia en La Granja VIP?

Poco antes de la Gala de Nominación de este martes , los 13 competidores que siguen en La Granja VIP se reunieron en la cocina para partir un pastel que Jawy Méndez preparó especialmente para su novia Dani: ¡el pequeño pero amoroso festejo tuvo de todo: desde las Mañanitas hasta la foto del recuerdo!

Con ya casi 4 semanas de aislamiento, los granjeros comienzan a extrañar cada vez más a sus seres queridos; por ello, estos gestos son tan importantes para ellos: ¡el momento emotivo llegó cuando las celebridades le dedicaron tiernos mensajes de felicitación a Dani por su día especial!

"Una dinámica que propusimos para esta fiesta es que cada quien le va a decir unas palabras a Dani", explicó Kim Shantal. "Dani hermosa, espero que pronto te deshagas de este individuo de Jawy y disfrutes en verdad la vida, feliz cumpleaños", dijo Alfredo Adame.

"Dani, ya me enteré que es tu cumpleaños, pásala muy, muy bien, bendiciones", expresó Kim Shantal; el mensaje de César Doroteo, por otro lado, fue este: "Dani, te mandamos muchos besos, que te la estés pasando espectacular, eres lo máximo y ya te queremos conocer".

Manola Díez, quien se mostró animada en toda la fiesta e incluso fue al gimnasio para invitar a Kike Mayagoitia a que se uniera al festejo, también tuvo un mensaje especial para Dani: "Dani, feliz cumpleaños, te deseo de corazón que te la pases increíble, deseo que Jawy y tú estén juntos, bendiciones donde te encuentres, te quiero a través de él, que seas muy pero muy feliz", expresó.

El momento rítmico de la fiesta lo puso Kim Shantal, quien puso a bailar a los granjeros al más puro estilo campestre con la coreografía de "Payaso de rodeo"... ¡no cabe duda de que el ambiente se puso buenísimo!

