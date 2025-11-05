Quién es Daniela Loaiza, la novia de Jawy que desató el metaverso de La Granja VIP

Una celebración inesperada se convirtió en uno de los momentos más originales dentro de La Granja VIP. Todo comenzó con una fecha muy especial para Jawy, quien ideó una celebración que terminó por transformar la convivencia entre granjeros.

¿Quién es Daniela Loaiza, la novia de Jawy?

Daniela Loaiza es colombiana, emprendedora y actual novia de Jawy. Se comprometieron antes de su ingreso a La Granja VIP pero planean una boda en grande. Según ha compartido el propio Jawy, ella fue quien lo inspiró a cambiar y dejar atrás su vida anterior. La conoció en una fiesta, justo antes de entrar a otro reality, y luego de algunas equivocaciones por parte de él, Daniela le dio una oportunidad bajo condiciones muy claras. Desde entonces, su relación ha sido una motivación constante para Jawy, quien en más de una ocasión ha hablado con cariño y admiración sobre ella.

Actualmente, Daniela se encuentra en Colombia celebrando su cumpleaños junto a su familia, mientras Jawy permanece en competencia dentro de La Granja VIP. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el granjero preparó un homenaje muy especial.

¿Qué es el “metaverso” en La Granja VIP?

La noche anterior al cumpleaños de Daniela, Jawy improvisó un pastel de hotcakes para compartir con sus compañeros. Pero lo más llamativo vino al día siguiente, cuando organizó una fiesta en honor a su pareja. Invitó a todos los granjeros a vestir de blanco como señal de celebración y colocó un letrero con la frase “HBD Dani” frente a las cámaras, además de pasar gran parte del día preparándole un pastel.

Lo que parecía una simple reunión tomó un giro inesperado cuando Kim y Manola comenzaron a interpretar personajes ficticios. La espontaneidad fue tal que el resto de los granjeros se sumó al juego sin guion . Lola se convirtió en la mamá de Jawy, El Patrón en el papá, Kim en la amiga divorciada con hijos, y así se fueron creando identidades para cada uno, para dar vida a un universo alterno que podría considerarse el metaverso de La Granja VIP.

La fiesta fue un éxito total y demostró que, incluso en medio del aislamiento, el cariño y la creatividad pueden conectar a las personas de formas inesperadas.

