¡Lo que no viste en el 24/7! El juego de los pasteles en La Granja VIP que desató a La Bea y Alfredo Adame

El pleito entre Alfredo Adame y La Bea que se originó este martes 18 de noviembre en La Granja VIP y que se hizo cada vez más evidente a lo largo del miércoles tuvo su origen con... ¡un juego de pastelazos! Esta fue la dinámica que no viste en el 24/7 y que puso de nuevo al "Golden boy" en el ojo del huracán.

¿Qué pasó con Alfredo Adame y La Bea en el juego de pastelazos de La Granja VIP?

Durante la Gala de este martes, el inesperado conflicto entre Alfredo Adame y La Bea fue tan impactante que se hizo merecedor de un espacio especial en el que Adal Ramones y Kristal Silva presentaron unas imágenes INÉDITAS de lo que pasó realmente... ¡ojo, que esto sólo fue una probadita y la versión completa la veremos muy pronto!

En las imágenes presentadas por los conductores de La Granja VIP, se ve cómo -según lo descrito por la propia Kristal Silva- "el juego escaló a otros niveles cuando Adame se molestó por los pastelazos que recibió de La Bea".

Lo que comenzó como un juego lleno de risas subió de nivel cuando Adame le dio un pastelazo a La Bea en pleno cabello, lo que hizo que entre ellos apareciera un roce en donde palabras como "mentirosa" y "desobediente" subieron hasta que el "Golden boy" le dijo una grosería bastante fuerte a su compañera.

"No estuvo bien, no me merecía eso", dijo La Bea en medio de las lágrimas, mientras que Adame se dedicó a decir que todo forma parte de una estrategia para hacerlo ver mal... ¿será o no? ¡No te pierdas el juego completo de los pastelazos de La Granja VIP! Conoce los detalles a continuación:

¿Cuándo veremos el juego de los pasteles de La Granja VIP en su VERSIÓN COMPLETA?

Adal Ramones y Kristal Silva nos confirmaron en la Gala de este miércoles que el próximo domingo 23 de noviembre veremos, con todo detalle, el controvertido juego de los pasteles que encendió los ánimos entre La Bea y Alfredo Adame.

¿Quién tuvo la razón en este encontronazo? ¡No te pierdas el 24/7 y todas las Galas para descubrir cada uno de los secretos de La Granja VIP! Todavía falta mucho por descubrir.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: