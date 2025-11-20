¿Adame se vengará de La Bea con una nominación en La Granja VIP? ¡Ella cree que sí por esta razón!

La Bea soltó la intrigante teoría de que Alfredo Adame podría nominarla en la Asamblea de este miércoles como parte de una "venganza" contra ella por el incómodo roce que ambos protagonizaron el martes y que le agregó más incomodidad al ambiente de La Granja VIP: ¿ocurrirá o el "Golden boy" se lanzará contra alguien más?

¿Por qué La Bea piensa que Alfredo Adame la nominará?

La Bea, quien no se aguantó las ganas de decirle sus verdades a Alfredo Adame luego de que el actor se negara a quedarse de guardia la noche del martes por un problema con su diente , está consciente de que la Asamblea de hoy tendrá una dosis especial de impacto y, tal vez, venganza.

"Yo le dije a Sergio que por lo que pasó ayer, tal vez Adame vote por mí. No sé, pero siento que él sí podría hacerlo (…) en la noche sí pensé '¿habré exagerado?'... pero no, sí fue grosero (Adame)", le confió La Bea a su inseparable amigo César Doroteo en un momento de descanso.

Teo, por otro lado, consideró que es probable que Eleazar Gómez le dé su nominación a Alfredo Adame como parte de una estrategia a pesar de que ellos consolidaron su alianza hace unas horas... ¡a nadie le gustó la conducta del "Golden boy" y eso podría cobrarle factura!

Con un inesperado cambio en las reglas de nominación para la Asamblea de hoy , las especulaciones al interior de La Granja VIP están a full... ¡no te pierdas la Gala de este 19 de noviembre a través de Azteca UNO a las 09:00 de la noche porque de seguro echará chispas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: