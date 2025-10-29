¡Muy lejos! Manola Díez se declara en “huelga de hambre” por el café que le negó La Bea en La Granja VIP

El incidente de Manola Díez y el café que La Bea le negó este martes en La Granja VIP escaló a un nuevo nivel y despertó una nueva controversia que causó mucho impacto en redes sociales... ¡la actriz se enojó tanto que se negó a cenar con sus compañeros y sólo les dedicó una lluvia de insultos!

¿Por qué Manola Díez no quiso cenar en La Granja VIP?

Luego de la Gala de este martes que terminó con Sergio Mayer Mori como el segundo nominado de la semana junto con Lis Vega , Manola Díez demostró de la forma más intensa que ella no olvida ni perdona nada... ¡el café que La Bea le negó en la tarde le caló tan hondo que hasta se dio el lujo de despreciar a sus compañeros a la hora de cenar!

Visiblemente furiosa, Manola Díez rechazó las quesadillas que le ofrecieron y se fue directo al gimnasio, lugar a donde la siguió Jawy Méndez con un plato para rogarle que comiera algo; sin embargo, la granjera dejó claro que a ella no la comprarían con eso porque ella también trabaja y tiene derecho a tomarse un café cuando quiera:

"A estos p3nd3j0s no les voy a dar gusto y no les voy a comer una put4 v3rg4, es ilegal, vale riata lo que ellos piensen, no voy a comer un carajo", estalló Manola, quien reveló que ya denunció en el entrevistadero esta irregularidad ante la producción ya que, consideró, es una injusticia a todas luces.

"¿No hay comida? Yo lo veo a otro nivel, yo no le tengo miedo ni al miedo, señor, porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobran", explicó.

Al final, Jawy no pudo convencer a Manola de comerse ni una quesadilla y la granjera simplemente se sentó en la sala, se tapó los oídos y le aplicó la "ley del hielo" a las demás celebridades, quienes por cierto discutieron sobre la racionalización de los alimentos y la reasignación de actividades... ¿estaremos ante un nuevo objetivo listo para ser eliminado de La Granja VIP?

