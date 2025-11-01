Nuevas reglas de nominación descontrolan a La Granja VIP; Lola Cortés LLORA tras polémica decisión.

Este Viernes de Traición de La Granja VIP tuvo un sabor amarg o, sobre todo para Lola Cortés, luego de que en un inesperado giro de los acontecimientos Sergio Mayer Mori sólo pudiera nominar a dos peones: Kike Mayagoitia y Omahi. ¡La tensión y las lágrimas se hicieron presentes en la Gala de esta noche!

¿Qué pasó con Lola Cortés tras la doble nominación en La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori ya tenía lista su jugada: dio la sorpresa de la noche al salvar a Manola Díez y, minutos después, estaba listo para traicionar a Lola Cortés como él mismo se lo prometió en la tarde; sin embargo, de un segundo a otro Adal Ramones cambió la jugada y le dijo que sólo podía nominar a los peones , esto por las indisciplinas que cometieron en la semana.

"Lo siento, pero tienes una perspectiva un poco errónea (…) entendí las palabras, pero no entendí por qué hacen esto", expresó Mayer Mori visiblemente sorprendido ante esta regla. Las cosas se complicaron cuando el músico se quedó callado y se negó a traicionar a Omahi o a Kike Mayagoitia, por lo que ambos quedaron nominados con Eleazar Gómez y Lis Vega.

La noticia significó un auténtico bombazo que golpeó directamente a Lola Cortés y dejó un ambiente incómodo entre todos los granjeros en general: la jueza de La Academia no pudo evitar llorar amargamente mientras todos la abrazaban ya que ella expresó su deseo de querer salir eliminada, mientras que Kim Shantal y César Doroteo opinaron de forma contundente que las cosas se pondrían más duras en lo sucesivo.

Lis Vega optó por mantenerse calmada; Manola Díez, por otro lado, se mostró agradecida con sus fans, su familia y, sobre todo, con Sergio Mayer y Bárbara Mori, a quienes les dedicó unas tiernas palabras y les recordó que tienen "un buen hijo".

El golpe para Lola Cortés y la doble nominación de este jueves se convirtieron en dos de los temas más comentados por los internautas; ahora no se sabe qué nuevo giro tendrá el juego o si los granjeros tendrán tanta confianza para decir sus jugadas en voz alta... ¡tremendo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: