Sergio Mayer Mori sorprende en La Granja VIP con una fuerte confesión: “Están muriendo partes de mí"

Los días dentro de La Granja VIP se vuelven más duros a medida que avanza la competencia. El encierro, la rutina y la presión del juego comienzan a dejar huella en varios granjeros. Esta vez fue Sergio Mayer Mori quien abrió su corazón y compartió cómo realmente se siente dentro del reality, con una confesión que conmovió a Fabiola Campomanes, con quien se sintió en plena confianza para expresarse.

¿Por qué Sergio Mayer Mori se sintió tan afectado dentro de La Granja VIP?

Mientras la producción realizaba algunos ajustes dentro de la casa, los granjeros tuvieron que mantenerse afuera, tiempo que aprovecharon para charlar y descansar. En una conversación con Fabiola, Sergio habló con total honestidad sobre el desgaste emocional que ha sentido en las últimas semanas. A diferencia de los primeros días, cuando se mostraba tranquilo y motivado, ahora su ánimo ha cambiado por completo.

El cantante e hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori expresó que el aislamiento lo ha llevado a un punto emocional muy difícil: “Esta convivencia me ha estado matando por dentro . O sea, de verdad están muriendo partes de mí que ya quiero que revivan”.

Fabiola intentó animarlo al recordarle la importancia de expresar sus emociones y no guardarse lo que siente.

¿Qué le dijo Fabiola a Sergio Mayer Mori para animarlo?

Fabiola lo escuchó con empatía y le recordó que ser sensible no es una debilidad. Le aconsejó hablar frente a las cámaras para que el público comprendiera su lado más humano. Según ella, muchos podrían identificarse con esa parte emocional que Sergio intenta ocultar, pues en La Granja VIP no se compite solamente con fuerza física, también con fortaleza mental. También le hizo ver que el aislamiento, como en su caso, puede ser una forma de protegerse y que pensar en las personas que lo apoyan desde fuera puede ser un gran impulso .

El reto emocional se intensifica cada semana, y los granjeros comienzan a mostrar sus verdaderas facetas ante el encierro y la soledad.

