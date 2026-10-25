Esta fue la IMPACTANTE reacción que tuvo Kevyn “Bicolor” al descubrir que Grupo Bronco interpretó la canción de Potrillo
El Granjero logró cumplir uno de sus más grandes sueños, luego de haber trabajado en la composición de un gran tema musical.
El Granjero no pudo contener las lágrimas luego de ver que Grupo Bronco, uno de los artistas más importantes y que más admira, interpretó la canción de Potrillo. Todos los Granjeros se mostrarón muy emocionados y felices con lo que Adal Ramones les mostró.