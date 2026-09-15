"¡Qué bendición!": Así reaccionan Fer y Pascal al compartir la suite del Capataz en La Granja VIP (VIDEO)

Esta noche los ex Peones: Fernando Lozada y Pascal Nadaud dejaron lejos la incomodidad y el frío del granero para poder disfrutar de la calidez de la suite del Capataz, cargo que esta semana ocupa Pascal, y por lo cual tuvo el derecho de invitar a un Granjero a acompañarlo, por lo que sin dudarlo, optó por incluir a su “hermano simio” en el codiciado premio de La Granja VIP Segunda Temporada.