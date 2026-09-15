“Se los dice alguien que empezó como albañil": Julio Camejo asegura que los SUEÑOS SÍ se hacen REALIDAD en La Granja VIP (VIDEO)
El ex Capataz quiere que todos allá afuera logren sus objetivos sin importar qué tan grandes sean.
Un emotivo momento se vivió en La Granja VIP cuando Julio Camejo compartió un mensaje de superación con las cámaras. El actor y ex Capataz recordó sus difíciles inicios para motivar a sus seguidores a no rendirse ante las adversidades: “Se los dice alguien que empezó como albañil; los sueños sí se hacen realidad si trabajas duro por ellos”.