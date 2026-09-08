“Es importante tener ojitos en todos lados": Kunno revela estrategia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada
El Granjero experto en pasarelas reveló que estrategía podría utilizar dentro del reality respecto a la convivencia con todos.
Kunno tuvo una plática íntima con Manelyk González mientras se arreglaban por la mañana y el experto en pasarelas dió a conocer que “Es importante tener ojitos en todos” dentro del reality, además durante ese momento ambos hablaron con Kevyn Contreras “Bicolor” y le dijeron que debe cuidar su salud ya que esta es primero.