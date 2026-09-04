¿La Granja VIP Segunda Temporada está embrujada? Granjeros advierten que escucharon ruidos extraños en la noche

La experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada dejó un sinfín de momentos memorables, no solo para el público, sino también entre los creadores de contenido invitados. Y uno de los momentos más comentados durante el desayuno especial que tuvieron, fue el hecho de que Yayito habría escuchado muchos ruidos extraños y le costó trabajo dormir pensando de qué se trataba.

"Alguien empezó a decir cosas raras en la noche, ¿no? Sin bromear, alguien empezó a hacerle así (crujidos raros). Yo pensé que eran ustedes haciendo bromas, de verdad. Hasta vi gente corriendo en las ventanas", dijo el joven.

En respuesta, sus compañeros le explicaron que las personas que dice haber visto, probablemente eran personas de producción que estaban supervisando que todo estuviera bien. Sin embargo, no encontraron una explicación lógica para los crujidos y voces, un tema que también mencionaron los peones.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero, y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.