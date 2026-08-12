¿Kenny Avilés viene abierta a encontrar el amor en La Granja VIP Segunda Temporada? Esto dijo la tercera revelada el día de hoy

Durante el programa de Venga la Alegría se reveló que Kenny Avilés, del grupo de rock mexicano Kenny y los Eléctricos, formaría parte de La Granja VIP Segunda Temporada. La cantante salió de un enorme huevo y se sentó junto a Kike Mayagoitia y Cristal Silva para hablar de sus planes dentro del reality. Como era de esperarse y con su carismática y extravagante personalidad, Kenny nos sorprendió a todos al revelar que entra a La Granja VIP con la esperanza de encontrar el amor.

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¿Qué dijo Kenny Avilés sobre La Granja VIP?

Con el humor que la caracteriza, Kenny le contó a los conductores de Venga la Alegría que ella tenía pensado pasarla muy bien en La Granja VIP. Ella reveló que va a hacer lo que quiera cuando quiera, que no se meterá con nadie y que si algo de ella les molesta, que ni pierdan el tiempo en decirle, pues ella es quien es y punto. Algo que le emociona es convivir con animales de granja y sobre todo ver si encuentra el amor.

Kenny Avilés revela que buscará el amor en La Granja VIP

Ella se describió durante el programa matutino como una mujer que aún es muy atrevida, sexy y entregada. Resalto que, no importa la edad que tenga, ella sigue teniendo aventuras de todo tipo y relaciones con diferentes hombres. Es por eso que ella espera que dentro de La Granja VIP pueda conquistar a uno que otro corazón y pasarlo muy bien.

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Estos han sido todos los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Te recomendamos estar al pendiente, pues todavía se vienen muchas sorpresas y revelaciones para La Granja VIP Segunda Temporada. Y sobre todo, no te olvides de ver todo lo que Kenny Avilés y el resto de Granjeros tienen preparado a partir del 6 de septiembre.